Koenders veroordeelt aanslag Quebec

DEN HAAG - Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft maandag de aanslag veroordeeld op een moskee in het Canadese Quebec, die aan zeker zes mensen het leven kostte. Acht mensen raakten gewond.

Door ANP - 30-1-2017, 9:49 (Update 30-1-2017, 9:49)

,,Veroordeel terroristische aanslag in Canada in sterkste bewoordingen'', liet de bewindsman via Twitter weten. ,,Leef mee met slachtoffers van aanslag op moskee in Canada. Discriminatie, uitsluiting en haat zijn nooit acceptabel.''

Twee verdachten zijn door de Canadese politie aangehouden. Zij zouden zondag tijdens het avondgebed het vuur hebben geopend op de aanwezigen in het gebedshuis.