Filipijnse politie focust op eigen corruptie

MANILLA - De Filipijnse politie stopt voorlopig met de omstreden oorlog tegen drugs om eerst de corruptie binnen de eigen gelederen aan te pakken. Dat maakte het hoofd van de politie Ronald dela Rosa maandag bekend op een persconferentie.

Door ANP - 30-1-2017, 9:50 (Update 30-1-2017, 9:50)

,,Pas op alle schurken binnen de politie! We voeren niet langer een oorlog tegen drugs. We voeren nu oorlog tegen schavuiten.'' Zijn uitspraak volgde nadat hij bekend had gemaakt dat antidrugseenheden worden ontbonden na de moord op een Zuid-Koreaanse zakenman in het hoofdkwartier van politie.

In de strijd tegen drugs onder aanvoering van president Rodrigo Duterte zouden sinds diens aantreden afgelopen zomer al zo'n 6000 vermeende drugscriminelen zijn gedood. Een groot deel door toedoen van de politie. Eind vorig jaar kondigde de president aan ook het gokken via internet te willen uitbannen.