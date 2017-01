'Man met hoedje’ één dag naar Frankrijk

BRUSSEL - Terreurverdachte Mohamed Abrini, die vorig jaar was betrokken bij de aanslag op het vliegveld in Brussel, wordt voor één dag uitgeleverd aan de Franse justitie. Dat meldde het federaal parket maandag. De Belg was ook betrokken bij de aanslagen van november 2015 in Parijs, waarvoor Frankrijk hem wil berechten.

Door ANP - 30-1-2017, 11:00 (Update 30-1-2017, 11:00)

Abrini's advocaat zei eerder dat hij kort naar Frankrijk zou worden overgebracht om officieel in staat van beschuldiging te worden gesteld voor lidmaatschap van een terreurorganisatie en de terroristische moorden in de Franse hoofdstad.

Abrini, ook bekend als de 'man met het hoedje’, verliet vorig jaar maart de luchthaven zonder dat hij zijn explosieven tot ontploffing bracht. Hij kon later worden aangehouden. Een rechtbank oordeelde in augustus dat Frankrijk Abrini mag berechten, maar dat hij zijn straf in België moet uitzitten als hij wordt veroordeeld. Hoe het staat met Abrini’s rechtszaak in België is nog onduidelijk.