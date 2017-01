Topman Deutsche Bahn stapt op

ANP Topman Deutsche Bahn stapt op

BERLIJN - Topman Rüdiger Grube van Deutsche Bahn heeft maandag onverwacht zijn onmiddellijke vertrek aangekondigd bij de Duitse spoorwegen. Naar verluidt had hij een conflict over de voorwaarden van een contractverlenging.

Door ANP - 30-1-2017, 13:24 (Update 30-1-2017, 13:24)

Eigenlijk zou Grube tot eind 2020 met nog eens drie jaar mogen aanblijven in ruil voor het afzien van een loonsverhoging. Dat zou echter zijn veranderd in een termijn van twee jaar. Daarop beschuldigde Grube Deutsche Bahn ervan de afspraken niet na te komen en diende hij zijn ontslag in, aldus bronnen bij het Duitse staatsspoorbedrijf.

De 65-jarige Grube gaf sinds 2009 leiding aan Deutsche Bahn, een concern met wereldwijd circa 300.000 werknemers en een jaaromzet van ongeveer 40 miljard euro.