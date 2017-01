EU onderzoekt gevolgen 'moslimban' Trump

BRUSSEL - De Europese Commissie neemt ,,om juridische redenen de tijd” om na te gaan wat het door president Donald Trump afgekondigde inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden naar de VS voor gevolgen kan hebben voor EU-burgers met een dubbele nationaliteit. ,,We zullen erop toezien dat EU-burgers niet worden gediscrimineerd’, aldus de woordvoerder van de commissie maandag.

Door ANP - 30-1-2017, 13:37 (Update 30-1-2017, 13:37)

Uit Brussel kwamen tot nu toe nauwelijks reacties op Trumps decreet om mensen uit bepaalde islamitische landen gedurende 90 dagen niet meer toe te laten in de VS. De commissie, noch de voorzitter van het Europees Parlement noch EU-'president’ Donald Tusk hebben commentaar geleverd. ,,De situatie is momenteel niet duidelijk”, aldus de commissiewoordvoerder.

De beoogde EU-VS-top in Brussel waarvoor Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker de Amerikaan direct na zijn verkiezing uitnodigden staat nog, aldus Junckers woordvoerder.