ANP Trump krijgt korting op F-35 (JSF)

WASHINGTON - De meest recente contracten die de Amerikaanse regering met de vliegtuigbouwer Lockheed Martin sloot over de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig F-35 of Joint Strike Fighter, vallen goedkoper uit. Dit zei de nieuwe Amerikaans president Donald Trump maandag.

Door ANP - 30-1-2017, 16:19 (Update 30-1-2017, 16:19)

Trump zei dat hij nu 600 miljoen dollar (563 miljoen euro) kan besparen en dat hij blij is dat de onderneming zo snel tegemoetgekomen is aan zijn zorgen over de hoge kosten van het project van de F-35.

Nederland heeft voor dit toestel gekozen als de opvolger van de F-16 die sinds 1974 door General Dynamics en later Lockheed Martin is gemaakt.