Pence praat met koning van Jordanië

WASHINGTON - De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft maandag met de Jordaanse koning Abdullah overleg gevoerd over een reeks van onderwerpen. Aan de orde kwamen onder meer het opvoeren van de strijd tegen Islamitische Staat en de crisis in Syrië. Daarnaast is volgens het Witte Huis gesproken over inspanningen een akkoord te bereiken tussen de Israëli en Palestijnen.

30-1-2017

Abdullah is de eerste Arabische leider die een onderhoud heeft met iemand van de regering Trump. Hij bracht ook de omstreden verplaatsing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem ter sprake. Over Trumps inreisverbod voor vluchtelingen en reizigers uit zeven overwegend islamitische landen werd niets naar buiten gebracht.

Woordvoerder Sean Spicer zei in de dagelijkse persbriefing dat president Trump Abdullah waarschijnlijk donderdag zal begroeten bij een gebedsdienst in Washington.