Trump wil Gorsuch in hooggerechtshof

WASHINGTON - President Donald Trump heeft dinsdag (lokale tijd) Neil Gorsuch genomineerd voor de vacante rechterspost in het Amerikaanse hooggerechtshof. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.

Door ANP - 1-2-2017, 2:14 (Update 1-2-2017, 2:14)

Het hof telt sinds het overlijden van rechter Antonin Scalia vorig jaar februari maar acht leden. De voorganger van Trump, president Barack Obama, deed eerder een vergeefse poging een eigen kandidaat op de invloedrijke post te krijgen.

De relatief jonge 49-jarige Gorsuch is geliefd in conservatieve en behoudend christelijke kringen. Hij is tot grote vreugde van Trump en veel rechtse Amerikanen ook een jurist die zich keert tegen federale bureaucratie.

Gorsuch werkt momenteel als federaal rechter voor het Hof van Beroep in Denver. Hij is de jongste kandidaat voor een plek in het hooggerechtshof sinds 1991, toen de 43-jarige Clarence Thomas werd aangewezen door toenmalig president George H.W. Bush.