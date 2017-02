Ex-VN baas geen president Zuid-Korea

ANP Ex-VN baas geen president Zuid-Korea

SEOUL - Ex-secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon doet geen pogingen om president van Zuid-Korea te worden. Ban liet dat woensdag weten tijdens een persbijeenkomst, meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Door ANP - 1-2-2017, 8:38 (Update 1-2-2017, 8:38)

Ban keerde vorige maand terug in Zuid-Korea nadat hij tien jaar de scepter had gezwaaid over de VN. Hij bekeek de afgelopen weken of hij een campagne moest beginnen voor het presidentschap maar ziet daar nu vanaf.

,,Ik geef de aspiratie op om een verandering in de politiek teweeg te brengen onder mijn leiding en het land te verenigen'', sprak Ban. Hij zei gefrustreerd te zijn geraakt door onder andere de ,,egoïstische houding'' van andere politici en verklaarde het ,,zinloos'' te vinden om met hen verder te gaan.