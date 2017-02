Verdachte bijna 17 jaar na aanslag gepakt

ANP Verdachte bijna 17 jaar na aanslag gepakt

DÜSSELDORF - Bijna zeventien jaar na een aanslag in het Duitse Düsseldorf met tien gewonden, heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een inmiddels vijftigjarige rechtsextremist, aldus justitie woensdag.

Door ANP - 1-2-2017, 12:55 (Update 1-2-2017, 12:55)

Op 27 juli 2000 ontplofte bij het treinstation Wehrhahn in Düsseldorf een pijpbom gevuld met de springstof TNT. Onder de gewonden was een zwangere vrouw die haar vrucht verloor en zelf enige tijd in levensgevaar verkeerde. De slachtoffers waren overwegend Joodse Oost-Europeanen die voor taallessen in Duitsland waren.

De huidige verdachte was destijds ook al gearresteerd maar moest wegens gebrek aan bewijs worden vrijgelaten. Het onderzoek werd in 2015 opnieuw geopend en dankzij nieuwe technieken kwam nieuw bewijs op tafel. Justitie wilde niet kwijt welk nieuw bewijs dat is.