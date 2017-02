Brussel waarschuwt Roemenië over corruptie

BRUSSEL - De Europese Commissie wil dat Roemenië de strijd tegen corruptie niet afzwakt, maar juist opvoert. De commissie heeft dan ook grote zorgen over de jongste ontwikkelingen in het EU-land,

Door ANP - 1-2-2017, 12:56 (Update 1-2-2017, 12:56)

De Roemeense regering wil namelijk dat ambtsmisbruik voortaan niet meer wordt bestraft als de schade lager is dan omgerekend ongeveer 50.000 euro. Zondag gingen duizenden Roemenen al de straat op om daartegen te protesteren. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans lieten woensdag in een verklaring weten het Roemeense voornemen grondig te onderzoeken.

Vorige week had de commissie in een rapport nog de vooruitgang bij de Roemeense rechterlijke macht geprezen in de aanpak van corruptie bij hooggeplaatste functionarissen. Juncker en Timmermans waarschuwen dat dat niet mag worden teruggedraaid. Afzwakking van de strijd tegen corruptie zou gevolgen hebben voor toekomstige beoordelingen, schrijft het duo.