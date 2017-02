Congolese oppositieleider Tshisekedi overleden

KINSHASA - Étienne Tshisekedi, de belangrijkste oppositieleider van de Democratische Republiek Congo, is op 84-jarige leeftijd in Brussel overleden. Dat heeft zijn partij UDPS woensdag bekendgemaakt. Tshisekedi trotseerde in het verleden Mobutu Sese Seko, die in het toen Zaïre geheten Afrikaanse land meer dan drie decennia aan de macht was.

Daarna fungeerde Tshisekedi als civiele tegenstander van Laurent Kabila, die de macht greep in 1997, en diens zoon en opvolger Joseph Kabila. Deze werd in 2001 president van Congo. Zijn mandaat liep in december af. Kabila ruimt in de loop van dit jaar het veld. Tshisekedi zou de overgangsraad leiden. Zijn zoon Felix maakt een goede kans premier te worden in een toekomstige coalitieregering.