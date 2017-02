Gijzeling in gevangenis Delaware

SMYRNA - Gedetineerden in een gevangenis in de Amerikaanse staat Delaware hebben bewakers en medegevangenen gegijzeld. Ze hebben volgens plaatselijke media eisen gesteld over de verbetering van de omstandigheden van hun gevangenhouding.

2-2-2017

De gijzelnemers overmeesterden woensdagmiddag een deel van het Vaughn Correctional Center in Smyrna, ongeveer 120 kilometer ten noordoosten van Washington. In het complex zitten naar schatting 2500 mensen vast, onder wie enkelen die de doodstraf hebben gekregen. Twee gegijzelde bewakers zijn inmiddels vrijgelaten, maar de gijzeling duurt donderdag voort.

Sommige media suggereren dat de onrust mede is ontstaan door het aantreden van de nieuwe president Donald Trump. Gevangenen vrezen dat onder deze populistische Republikein de toestand in gevangenissen nog veel slechter wordt.