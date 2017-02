Vliegtuigje botst tegen windmolen

MELLE - In Duitsland is voor het eerst een vliegtuigje tegen een windmolen gevlogen. De piloot heeft het ongeluk donderdagmiddag bij Melle, in de buurt van Osnabrück, niet overleefd.

Het is de autoriteiten nog een raadsel hoe het ongeluk kon gebeuren. Het zicht was goed en de piloot keek niet tegen de zon in. ,,Het ongeluk kan een technische oorzaak hebben, maar ook kan de piloot onwel zijn geworden'', zei de politie. Het veertigjarige slachtoffer was een ervaren sportvlieger en lid van een nabij gevestigde vliegclub.

Een woordvoerder van de federale onderzoeksdienst voor vliegtuigongevallen in Braunschweig zei dat het voor het eerst is dat een vliegtuig in Duitsland tegen een windmolen is gevlogen. In de omgeving van het vliegveld Melle-Grönegau staan er twee.