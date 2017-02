Leiders EU-parlement willenTed Malloch niet

BRUSSEL - Een ruime meerderheid in het Europees Parlement is tegen de komst van Ted R. Malloch als Donald Trumps ambassadeur bij de EU. De fractieleiders van de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen doen donderdag een beroep op Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en EU-president Donald Tusk om Mallochs geloofsbrieven niet te accepteren.

Door ANP - 2-2-2017, 20:08 (Update 2-2-2017, 20:08)

Malloch wordt genoemd als Trumps favoriet voor de hoge post in Brussel maar is nog niet voorgedragen. In een gezamenlijke brief wijzen Manfred Weber (EVP) en Guy Verhofstadt (ALDE) op denigrerende uitspraken van Malloch over de EU. Zo sprak hij zijn ambitie uit om ,,het blok te temmen zoals ik de Sovjet-Unie ten val heb gebracht.” Ook voorspelt hij het einde van de euro binnen maanden.

,,We zijn ervan overtuigd dat een persoon die het als zijn missie ziet om de Europese Unie te ontwrichten of ontbinden, niet moet worden geaccrediteerd als officiële vertegenwoordiger bij de EU”, aldus Weber en Verhofstadt in hun brief. Gianni Pittella (S&D) schrijft in een eigen brief dat Malloch in de EU tot persona non grata moet worden verklaard.