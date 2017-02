Schietpartij bij Louvre Parijs

ANP Schietpartij bij Louvre Parijs

PARIJS - Bij het Louvre in Parijs is vrijdag geschoten en er is volgens Franse media sprake van een ,,ernstige veiligheidssituatie''. Volgens de eerste berichten zou een militair bij de ingang van het beroemde museum het vuur hebben geopend op een man die hem met een mes aanviel. De man is ernstig gewond geraakt. Het museum is op last van de politie gesloten.

Door ANP - 3-2-2017, 10:41 (Update 3-2-2017, 10:49)

De man zou met een koffer hebben geprobeerd bij de museumwinkel te komen, in de kelder van het gebouw. Het ministerie van Binnenlandse Zaken noemde het incident ,,ernstig''. Een woordvoerster van het Louvre zei dat het museum ,,op dit moment'' dicht was, maar ze kon niet bevestigen dat het ook was geëvacueerd. Een nabijgelegen metrostation is volgens Parijse media gesloten.