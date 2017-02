Adviseur Trump 'verzint' slachtpartij

WASHINGTON - Kellyanne Conway, adviseur van president Donald Trump, heeft in een interview met MSNBC geprobeerd het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden te verdedigen. Ze deed dat door te verwijzen naar een terreuraanslag in Bowling Green, Kentucky, die gepleegd zou zijn door twee Iraakse vluchtelingen. Saillant detail: er is nooit een aanslag gepleegd in Bowling Green.

Door ANP - 3-2-2017, 10:57 (Update 3-2-2017, 10:57)

Conway doelt volgens de Washington Post waarschijnlijk op de arrestatie van twee Irakezen in Bowling Green. Het duo werd in 2011 opgepakt en veroordeeld omdat ze probeerden wapens en geld naar al-Qaeda te sturen. Bovendien hebben ze bekend dat ze in Irak aanslagen hebben gepleegd op Amerikaanse militairen. Van een aanslag in Bowling Green is echter geenszins sprake.

Het is niet de eerste keer dat de arrestatie van de twee Irakezen in Bowling Green is gebruikt om politieke steun te krijgen voor het tegenhouden van vluchtelingen. In december 2015 deed senator Rand Paul dat ook al eens.