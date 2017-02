Duitsers dikker dan ooit

ANP Duitsers dikker dan ooit

BONN - Duitsers eten meer groenten en drinken meer mineraalwater en toch vieren de vetrollen hoogtij. Niet eerder waren ze zo dik.

Door ANP - 3-2-2017, 14:37 (Update 3-2-2017, 14:37)

Volgens het Duitse wetenschappelijk instituut voor voeding DGE kampt 59 procent van de mannen en 37 procent van de vrouwen van 18 tot 65 jaar met overgewicht. Vooral mannen aan het eind van hun arbeidzame leven (driekwart) wegen te veel.

Bij mannen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar zijn de cijfers evenmin gunstig. De zwaarlijvigen zijn in deze categorie in de meerderheid en dat geldt ook voor vrouwen vanaf 55 jaar.

Positieve trend

Opvallend is dat de Duitsers juist meer groenten, bessen en noten zijn gaan eten. Ook drinken ze meer mineraalwater. Maar ondanks deze positieve trend is volgens DGE vanaf 1999 het percentage mannen met overgewicht met 8,3 procent gestegen. Bij vrouwen is 4,5 procent.

Dus waar komt al dat vet vandaan? DGE wijst naar de calorierijke hapjes en drankjes die vandaag de dag bijna overal voor weinig geld verkrijgbaar zijn. Daarnaast zijn mensen minder gaan bewegen. ,,We leven in een maatschappij die ons tot obesitas drijft.''