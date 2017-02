Veel geld voor losmaken enkelbanden

ANP Veel geld voor losmaken enkelbanden

LONDEN - De Britse politie heeft veertien mensen aangehouden in een onderzoek naar het losmaken van elektronische enkelbanden. Een deel van de verdachten werkt bij de onderneming Capita, die een contract heeft met de overheid voor het elektronisch bewaken veroordeelden.

Door ANP - 4-2-2017, 9:28 (Update 4-2-2017, 9:28)

Ze zouden zich door zeker 32 criminelen telkens meer dan 450 euro hebben laten betalen om een enkelband los te maken, meldden Engelse media zaterdag.

Het is niet de eerste keer dat het elektronisch bewaken fout loopt. Capita kreeg het contract voor zes jaar in 2014, nadat de overeenkomsten met beveiligingsfirma's G4S en Serco waren opgezegd wegens allerlei frauduleuze praktijken. Het ministerie van Justitie ontdekte destijds dat de beveiligers rekeningen indienden voor het volgen van enkelbanden van personen die overleden waren, die achter slot en grendel zaten, personen die nooit een enkelband hoefden te dragen of personen die het land al lang hadden verlaten.