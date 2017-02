Louvre weer open

PARIJS - Het Louvre is zaterdag heropend, nadat een man vrijdag met een kapmes militairen, die het museum hielpen bewaken, had aangevallen. Een soldaat schoot de aanvaller neer en het drukst bezochte museum ter wereld sloot toen zijn deuren.

Door ANP - 4-2-2017, 12:03 (Update 4-2-2017, 12:03)

De dader riep bij zijn aanval ,,Allahu Akbar'' (God is groot). President François Hollande sprak van een terroristische aanslag. De dader is een 29-jarige Egyptenaar die eind januari Frankrijk vanuit Dubai binnenkwam. Hij is levensgevaarlijk gewond in een ziekenhuis opgenomen.