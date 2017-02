Weer bootvluchtelingen gered voor Italië

ANP Weer bootvluchtelingen gered voor Italië

ROME - Hulporganisaties hebben zaterdag in het Kanaal van Sicilië driehonderd bootvluchtelingen gered. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa. Vrijdag werden ook al 1300 mensen voor de kust van Libië aan boord van verschillende reddingsboten gehesen.

Door ANP - 4-2-2017, 12:40 (Update 4-2-2017, 12:40)

Artsen Zonder Grenzen, die bij de reddingsoperatie voor de Libische kust betrokken was, sprak van een ,,regelrechte nachtmerrie".

De veelgebruikte vluchtelingenroute Libië-Italië was een van de belangrijkste gespreksonderwerpen op de Europese top op Malta vrijdag. Europa wil nauwer samenwerken met de Libische autoriteiten om de illegale migratie in te perken. Een van de plannen is om de Libische kustwacht beter te wapenen middels personeel, schepen, geld en trainingen. Op die manier zou Tripoli beter in staat zijn om de bootjes met vluchtelingen al van bij het begin te onderscheppen en de mensen terug naar Libië te brengen.