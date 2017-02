Stroomuitval door storm zuidwesten Frankrijk

LA ROCHELLE - In het zuidwesten van Frankrijk is zaterdagmorgen in 250.000 huishoudens de stroom uitgevallen als gevolg van een hevige storm. Die heeft vooral het departement Charente-Maritime getroffen, meldden Franse media. Ook in de streek van Bordeaux begaf de stroomvoorziening het op veel plaatsen door omgewaaide bomen of elektriciteitspalen. Aan het herstel wordt voortvarend gewerkt.

De storm wordt door plaatselijke media als uitzonderlijk zwaar omschreven, maar de schade lijkt zaterdagmiddag mee te vallen. Tientallen wegen zijn geblokkeerd en er zijn treinen uitgevallen door omgewaaide bomen, maar er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De schade aan goederen lijkt beperkt.