Marine Le Pen lanceert politiek programma

LYON - De aanvoerster van het Franse Front National (FN), Marine Le Pen, heeft zaterdag in Lyon haar politieke programma gepresenteerd. De presidentsverkiezingen zijn in april en mei en Le Pen staat momenteel bovenaan in opiniepeilingen, met ruim een kwart van de ondervraagden achter haar.

Door ANP - 4-2-2017, 14:29 (Update 4-2-2017, 14:29)

De populistische Le Pen wil allereerst ,,de totale soevereiniteit van het land herstellen''. Ze wil daar straks over onderhandelen met de Europese Unie die Frankrijk ,,monetaire, wetgevende, territoriale en economische soevereiniteit'' heeft afgepakt.

Het FN is fel tegen Europese instellingen en tegen de euro, en keert zich tegen immigratie, terwijl het radicaal nationalisme nastreeft. Frankrijk zou een eigen munt moeten hebben en haar banen met protectionistische maatregelen moeten beschermen. Le Pen ziet in de recente verkiezingswinst van de omstreden en populistische Republikein Donald Trump in de VS een voorbode van haar eigen winst.