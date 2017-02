Gewonden door traangas op feest

ANP Gewonden door traangas op feest

AMORBACH - In een feesthal in het Beierse Amorbach zijn in de nacht van zaterdag op zondag 23 mensen gewond geraakt door een soort traangas of pepperspray. Het is niet duidelijk wie het bijtende gas heeft verspreid.

Door ANP - 5-2-2017, 9:16 (Update 5-2-2017, 9:16)

De politie heeft de hal waar circa vierhonderd mensen waren, snel ontruimd. Van de aanwezigen hadden er 23 aandoeningen aan de ogen of ademhalingsproblemen gekregen. Vijf van hen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Over de motieven van de dader(s) is niets bekend.