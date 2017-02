Trump en Porosjenko dringen aan op bestand

KIEV - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Petro Porosjenko hebben in een telefoongesprek hun zorgen geuit over het oplaaien van de gevechten in het oosten van Oekraïne. Beiden roepen daarom de partijen op de wapens neer te leggen en het eerder afgekondigde bestand te respecteren.

Door ANP - 5-2-2017, 12:28 (Update 5-2-2017, 12:33)

Porosjenko's leger en pro-Russische separatisten zijn de afgelopen week in hevige gevechten verwikkeld geraakt, de zwaarste sinds maanden.

Porosjenko en Trump hebben zich ook uitgesproken ,,voor een versterking van het strategische partnerschap tussen beide landen''. Dit hebben medewerkers van de Oekraïense president zondag gemeld. Porosjenko wil graag bij Trump op bezoek, maar een datum is niet 'geprikt'.