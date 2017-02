Honderden arrestaties bij IS-aanhang Turkije

ANP Honderden arrestaties bij IS-aanhang Turkije

ISTANBUL - De Turkse politie heeft bij invallen in heel het land circa vierhonderd mensen opgepakt die ervan worden verdacht aanhanger te zijn van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). De meeste aanhoudingen, 150, waren in de provincie Sanliurfa aan de Syrische grens, maar ook in de hoofdstad Ankara zijn zestig vermeende IS-aanhangers opgepakt, meldden Turkse media zondag.

Door ANP - 5-2-2017, 13:35 (Update 5-2-2017, 13:35)

Onder de verdachten zouden veel buitenlanders zijn. De Turkse regering houdt de soennitische extremisten van IS verantwoordelijk voor bloedige aanslagen in het land, zoals die nieuwjaarsmorgen op de nachtclub Reina in Istanbul. Daarbij vielen 39 doden.

Het Turkse leger vecht sinds augustus ook in Syrië zelf tegen IS. De luchtmacht bestookt de jihadisten onder meer veelvuldig bij al-Bab ten noordoosten van de stad Aleppo. Volgens meldingen zondag van waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, zijn de jihadisten er desondanks in opmars en zijn ze bezig al-Bab te heroveren.