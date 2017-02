Nieuwe artilleriegevechten in oosten Oekraïne

KIEV - De zware gevechten tussen regeringstroepen en pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne zijn de tweede week ingegaan. Het leger in Kiev meldde maandag artillerievuur in de regio Donbass. Zes soldaten raakten gewond.

Door ANP - 6-2-2017, 16:07 (Update 6-2-2017, 16:07)

De opstandelingen zouden ook gebruik hebben gemaakt van zware artillerie in de havenstad Marioepol. De separatisten in de stad Donetsk meldden aan hun kant twee omgekomen strijders.

Het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten zijn in hevige gevechten verwikkeld geraakt, de zwaarste sinds maanden. In en rond Donetsk zijn de afgelopen week tientallen doden gevallen, zowel regeringsmilitairen als opstandelingen.