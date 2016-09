Film Tonio is Nederlandse inzending Oscars

ANP Film Tonio is Nederlandse inzending Oscars

AMSTERDAM - De film Tonio, gebaseerd op het boek van A. F. Th. van der Heijden, is de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film van regisseur Paula van der Oest is door de selectiecommissie uit elf inzendingen gekozen. Tonio dingt mee in de categorie beste niet-Engelstalige film (Best Foreign Language Film).

Door ANP - 6-9-2016, 14:55 (Update 6-9-2016, 14:55)

Het is voor Van der Oest de derde keer dat een film van haar de Nederlandse Oscarinzending is. In 2014 kwam de film Lucia de B. op de shortlist, maar werd uiteindelijk niet genomineerd. In 2002 kreeg Zus en Zo wel een nominatie, maar won niet.

In het succesvolle boek Tonio schrijft A. F. Th. van der Heijden over het leven en de plotselinge dood van zijn zoon. Het scenario voor de film, met in de hoofdrollen Rifka Lodeizen en Pierre Bokma, werd geschreven door Hugo Heinen. De film draait vanaf 13 oktober in de bioscoop.

De belangrijkste Amerikaanse filmprijzen worden op 26 februari 2017 uitgereikt. In januari worden de nominaties voor deze Academy Awards in alle categorieën bekend.