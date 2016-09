Bill Cosby staat 5 juni terecht

NORRISTOWN - De rechtszaak tegen Bill Cosby wegens seksueel misbruik is voorlopig vastgesteld op 5 juni 2017. Dat heeft de rechter in Norristown (Pennsylvania) dinsdag gezegd tijdens een hoorzitting. Dat geeft beide partijen maanden de tijd zich voor te bereiden op de ongetwijfeld harde strijd over de bewijsvoering.

6-9-2016

De 79-jarige Amerikaanse komiek is ervan beschuldigd in 2004 een vrouw te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Het is maar een van de tientallen vergelijkbare aantijgingen door de jaren heen. Cosby ontkent iets te hebben misdaan.