ANP Heineken Music Hall krijgt nieuwe naam

AMSTERDAM - De Heineken Music Hall (HMH) in Amsterdam heet vanaf 1 januari AFAS Live. De concertzaal in Zuidoost wordt vernoemd naar het gelijknamige softwarebedrijf, waar de HMH mee in zee gaat.

Door ANP - 16-9-2016, 11:39 (Update 16-9-2016, 11:39)

De samenwerking met het biermerk stopt niet, benadrukt directeur Birgitte de Winter. Heineken blijft schenkpartner. De evenementenlocatie krijgt de komende maanden een vernieuwde voorgevel en ook de huisstijl wordt aangepast.

De Heineken Music Hall op de ArenA Boulevard opende in 2001 de deuren. De locatie, die plek biedt aan zesduizend bezoekers, is uitgegroeid tot een van de bekendste concertzalen in ons land. Jaarlijks komen er zo'n 600.000 bezoekers naar de HMH.

AFAS leende eerder al zijn naam uit aan het voetbalstadion van AZ en het Circustheater in Scheveningen.