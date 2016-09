Beste politieke foto van Bart Maat

DEN HAAG - ANP-fotograaf Bart Maat heeft de beste politieke foto van het afgelopen jaar gemaakt. Hij won vrijdag de Prinsjesfotoprijs. Daar is een bedrag van 2500 euro aan verbonden. De prijs wordt elk jaar uitgereikt in de aanloop naar Prinsjesdag. Op de foto is te zien hoe Khadija Arib en haar partijleider Diederik Samsom elkaar vasthouden en aankijken. Kort ervoor was Arib verkozen tot Kamervoorzitter.

Door ANP - 16-9-2016, 12:00 (Update 16-9-2016, 12:00)

Volgens de jury ,,zijn we hier wellicht zelfs getuige van een verzoening''. ,,Naar het schijnt was Arib niet de eerste keuze van haar fractievoorzitter om Kamervoorzitter te worden.'' De benoeming van Arib was een historisch moment, benadrukt de jury: ,,De eerste Kamervoorzitter met een niet-Nederlandse achtergrond.''

Het beste politieke boek werd geschreven door Bastiaan Rijpkema. Het heet 'Weerbare democratie - de grenzen van democratische tolerantie'. Daarin zoekt Rijpkema uit wat democratieën kunnen doen tegen partijen en politici die de democratie juist willen ondermijnen.

Het Prinsjesfestival werd in 2013 voor het eerst gehouden. In de dagen voor Prinsjesdag zijn in het Haagse centrum verschillende evenementen die met democratie en parlement te maken hebben. Bovendien mag elk jaar een andere provincie zich profileren. Na Friesland, Limburg en Overijssel is nu Zeeland aan de beurt.