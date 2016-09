Nieuwe ontslagronde bij Wereldomroep

ANP Nieuwe ontslagronde bij Wereldomroep

HILVERSUM - Bij RNW Media, voorheen de Wereldomroep, vallen opnieuw ontslagen. Van de 91 medewerkers krijgen 42 gedwongen ontslag. Daarnaast worden negentien contracten niet verlengd. Onder degenen die vertrekken is ook directeur Robert Zaal, die na de vorige reorgansiatie in 2012 aan het roer kwam. Er is een sociaal plan.

Door ANP - 26-9-2016, 23:02 (Update 26-9-2016, 23:02)

RNW Media, tegenwoordig een niet-gouvernementele organisatie (ngo), wil jongeren nog meer centraal stellen in landen waar vrijheid van meningsuiting onder druk staat. Een nieuwe strategie moet tot een toegevoegde waarde leiden in de landen waar RNW Media actief is, waarbij de nadruk komt te liggen op landen in Afrika en het Midden-Oosten en in China.

De programma’s werken aan bewustwording en gedragsverandering van jongeren tussen 18 en 25 jaar, opdat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan verandering van mentaliteit en wet- en regelgeving in hun land.

Door kabinetsbezuinigingen in 2012 daalde het jaarlijkse budget van 46 naar 14 miljoen euro. Van de destijds 350 medewerkers verloren er toen 270 hun baan.