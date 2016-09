Met Armin van Buuren door het Van Gogh Museum

AMSTERDAM - Armin van Buuren heeft een multimediatour gemaakt voor het Van Gogh Museum in Amsterdam. De wereldberoemde Nederlandse dj koos elf schilderijen van de kunstenaar, waarover hij vertelt. Natuurlijk ontbreekt ook zijn muziek niet in de tour Embrace Vincent, die vanaf 21 oktober beschikbaar is in het museum.

Door ANP - 27-9-2016, 11:15 (Update 27-9-2016, 11:15)

De muziek komt uit de wereldtour Armin Only Embrace en wordt voor de gelegenheid ook apart als album uitgebracht onder de naam Club Embrace. De multimediatour, die zowel in het Nederlands als Engels verkrijgbaar is, komt er ter gelegenheid van het Amsterdam Dance Event, dat in oktober plaatsvindt.

,,De schilderijen krijgen vanzelf een eigen leven, gaan werken in je hoofd'', zegt de dj. ,,En ik koppelde er automatisch muziek aan. Van Gogh inspireert. Mij ook.''

De tour is beschikbaar tot 1 december.