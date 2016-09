Debat Clinton-Trump trekt 81 miljoen kijkers

WASHINGTON - Naar het eerste televisiedebat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump hebben maandag in de VS 80,9 miljoen mensen gekeken. Dat is een record voor zo'n verkiezingsdebat, meldt CNN.

Door ANP - 27-9-2016, 20:07 (Update 27-9-2016, 20:07)

Bij het eerste debat in zijn soort keken in 1960 74 miljoen mensen naar de Democraat John Kennedy en de Republikein Richard Nixon. Dat werd pas twintig jaar later overtroffen door circa 80,6 miljoen mensen die naar de Democraat Jimmy Carter en de Republikein Ronald Reagan keken.

De echtgenoot van Hillary Clinton, Bill Clinton, trok als Democratische presidentskandidaat in 1992 bijna 70 miljoen kijkers in het debat met de Republikeinse George Bush senior.