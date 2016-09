Opvolger Gijp doet het goed

AMSTERDAM - Het nieuwe boek over René van der Gijp van auteur Michel van Egmond doet het goed. Voor de tweede week op rij staat De wereld volgens Gijp op de eerste plek in de Boeken Top 10. De hoogste nieuwe binnenkomer is Ons creatieve brein van Dick Swaab, die nieuw binnenkomt op de derde plaats.

Door ANP - 28-9-2016, 12:35 (Update 28-9-2016, 12:35)

Het langverwachte vervolg op de bestseller Gijp uit 2012 kwam vorige week nieuw binnen op de eerste plek. Het boek over Van der Gijp, wiens levenspartner Danielle van Sijthoff eerder dit jaar overleed, laat de lezer volgens Overamstel Uitgevers kennismaken met het oude en het nieuwe leven van het media-fenomeen. ,,In een hartveroverend en bij vlagen excentriek relaas over de dood, over de liefde tussen vader en zoon, over humor als er eigenlijk niets te lachen valt, over verlies en schuldgevoel, maar bovenal over de kracht van voetbal als troost.’’

Op de tweede plaats staat De levens van Jan Six van Geert Mak, die daarmee een plekje omhoog klimt. Mak vertelt in zijn nieuwe boek het verhaal van Jan Six, zijn familie en zijn vele levens. De patriciër en kunstverzamelaar Six kende iedereen in het 17e-eeuwse Amsterdam, van Vondel tot Spinoza. Het portret dat zijn vriend Rembrandt van hem maakte, geldt als één van de mooiste werken van de meester. Het boek gaat niet alleen over deze Jan, maar over vier eeuwen familie Six, waarbinnen de oudste zoon van de oudste zoon altijd weer Jan Six heet, tot de dag van vandaag.

Ons creatieve brein van Dick Swaab gaat over wat ons tot mensen maakt: de interactie van de hersenen met onze omgeving. ,,De omgeving draagt niet alleen bij aan de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook aan het ontstaan van hersenziekten en aan de genezing hiervan’’, aldus uitgever Atlas Contact.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (1) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

2 (3) Geert Mak - De levens van Jan Six

3 (-) Dick Swaab - Ons creatieve brein

4 (5) Saskia Noort - Huidpijn

5 (4) Fajah Lourens - Killerbody dieet

6 (2) Maurits Martijn en Dimitri Tokmetzis - Je hebt wél iets te verbergen

7 (8) Griet Op de Beeck - Kom hier dat ik u kus

8 (-) Thomas Olde Heuvelt - HEX

9 (7) Griet Op de Beeck - Vele hemels boven de zevende

10 (6) Sander Donkers - Hay