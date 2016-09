Stichting wil een Jeroen Boschhuis

DEN BOSCH - Jheronimus Bosch moet ook de komende jaren aan de stad Den Bosch verbonden blijven. Dat zegt de Stichting Bosch 500, na een succesvol jubileumjaar over de schilder die vele bezoekers naar de Brabantse plaats trok.

Door ANP - 30-9-2016, 11:32 (Update 30-9-2016, 11:32)

De stichting wil het geld dat over is, steken in een Jeroen Boschhuis. De gemeente heeft dit huis onlangs gekocht. Dit pand, waar Bosch zijn meesterwerken maakte, is volgens de stichting als Rijksmonument van grote historische waarde.

Bouwhistorisch onderzoek in het pand kan bovendien nieuwe feiten over Jheronimus Bosch en zijn tijd aan het licht brengen.