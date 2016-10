Vlaamse eer van Ivo van Hove

ANTWERPEN - Theater- en operaregisseur Ivo van Hove heeft dinsdag in Antwerpen de Vlaamse Cultuurprijs Algemene Culturele Verdienste 2015 gekregen. De Vlaming, die Toneelgroep Amsterdam tot internationale hoogte brengt, ontving de onderscheiding volgens zijn gezelschap uit handen van de Vlaamse cultuurminister van Cultuur Sven Gatz.

Door ANP - 4-10-2016, 17:51 (Update 4-10-2016, 17:51)

,,De hoeveelheid hoogstaande producties waarvoor Ivo van Hove tekende, is verbluffend. Ze resulteerden in prestigieuze prijzen, overal waar hij passeerde’, aldus minister Gatz.

Volgens de jury weet Van Hove ,,als geen ander hoe hij klassieke teksten, romans en films kan vertalen naar de huidige tijd en wereldwijd een heel persoonlijke boodschap kan creëren. De theatertaal die hij ontwikkelde, is tegelijk analytisch, intens, lichamelijk en hartstochtelijk. Voor elke nieuwe tekst zoekt Van Hove een aangepaste, vaak ongewone en verrassende vorm.''

Verguld

Van Hove is verguld: ,,Ook al bracht mijn werk me tot ver buiten de grenzen van de plek waar mijn moeder en mijn vader me op de wereld hebben gezet, heb ik het gevoel dat ik voor een deel nog steeds een dorpeling, een Vlaming en een Belg ben gebleven. Dat Vlaanderen mijn werk op deze manier erkent, acht ik hoog.''

De Vlaamse Cultuurprijs Algemene Culturele Verdienste, waaraan 20.000 euro is verbonden, ging eerder naar onder anderen auteur Hugo Claus, acteur Jan Decleir, curator en 'kunstpaus' Jan Hoet en choreografe Anne Teresa De Keersmaeker.