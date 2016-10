Jarig Huismanmuseum eert Jopie met verhalen

ANP Jarig Huismanmuseum eert Jopie met verhalen

WORKUM - Naar schatting 2,5 miljoen mensen gingen inmiddels over de drempel van het Jopie Huisman Museum in Workum. Het bestaat nu dertig jaar en viert dat vanaf vrijdag 14 oktober met een speciale tentoonstelling: 'Mijn Jopie'.

Door ANP - 5-10-2016, 14:17 (Update 5-10-2016, 14:17)

Dertig mensen laten er zien, horen en of lezen wat zij zich van Jopie (1922-2000) herinneren of wat zij in de mens Huisman en zijn werk zien. Zo komt Youp van 't Hek er met onder meer een grote letter K, volgens Zwier Kroese van het museum om een beetje te ageren tegen de neerbuigendheid vanuit de ,,echte kunstwereld'' over het werk van Huisman.

Van 't Hek houdt volgens Kroese van de alledaagsheid van Huismans schilderijen en noemt ze ,,kunst met een vetgedrukte K, die ontroert en je een zachte glimlach bezorgt.''

Lied

Onder de dertig medewerkenden die dergelijke 'verhalen' voor de expositie leverden zijn Foppe de Haan, Kamerlid Lutz Jacobi, Freek de Jonge en Hans Wiegel. Ook Syb van der Ploeg draagt zijn steentje bij: die maakt een lied over Jopie dat hij ten gehore brengt op de opening en dat ook te beluisteren zal zijn op de expositie.

Het Huisman Museum trok in de eerste jaren van zijn bestaan meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Ook nu zijn er er jaarlijks nog zo'n 40.000, aldus Kroese. Voor driekwart zijn het wat oudere mensen, die Huisman nog kennen uit de tijd dat hij nog leefde en een plotselinge sterstatus kreeg door verschillende markante tv-optredens. Zijn toegankelijke kunst, vaak ontroerende schilderijen van gewone gebruiksvoorwerpen met een verhaal, sprak meteen een enorm publiek aan.

Naar Jopie

Bezoekers gaan in Workum ,,niet naar het museum, ze gaan gewoon naar Jopie'', zegt Kroese.

'Mijn Jopie’ is geopend voor publiek vanaf zaterdag 15 oktober tot en met 23 april.