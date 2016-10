Onbekend, maar o zo lekker

Nederlanders moeten weer aan de vis. Het Nederlands Visbureau zet daarbij alle middelen in. Zoals de wereldberoemde Deense kok Mikkel Karstad. Gisteren was-ie in IJmuiden.

Door Pieter van Hove - 7-10-2016, 14:17 (Update 7-10-2016, 14:17)

Het gaat goed met de visbestanden. De zeeën lopen zowat over van de schollen, tongen en haringen. Alleen met de consumptie ervan wil het niet vlotten. En als er een visproduct op tafel staat, dan is dat vaak in de vorm van luxe hapjes, als sushi of als vissticks. Producten waar niks vissigs aan valt te ontdekken.

Voor...