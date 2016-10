Hongaarse oppositiekrant niet meer uitgegeven

BOEDAPEST - De onafhankelijke Hongaarse krant Nepszabadsag verschijnt niet meer. De reeds gedrukte zaterdageditie werd nog wel verspreid, maar de uitgever liet weten dat de krant tot de uitwerking van een ,,nieuw concept'' niet meer uitkomt, op papier noch online.

Door ANP - 8-10-2016, 20:27 (Update 8-10-2016, 20:27)

De eigenaar, het Oostenrijkse Mediaworld AG, zei dat de verliezen te hoog waren opgelopen. Medewerkers van de krant spraken echter van een politiek gemotiveerde putsch. Het blad had de afgelopen maanden steeds weer schandalen in de omgeving van premier Viktor Orban onthuld. ,,Wij wisten dat ons niet veel tijd meer restte'', zei een redacteur, die anoniem wilde blijven.

Een regeringswoordvoerder wees politieke motieven van de hand. ,,Wij willen de persvrijheid in geen geval schenden door ons te mengen in de beslissingen van een uitgeverij.'' Vicevoorzitter Szilard Nemeth van de regeringspartij Fidesz zei echter op televisie: ,,Het was hoog tijd dat deze krant onverwacht dicht ging.''

Het moederconcern van Mediaworld, Vienna Capital Partners, bezit in Hongarije meer printmedia, waaronder twaalf regionale kranten.