Bijna 300 documentaires te zien op IDFA

AMSTERDAM - Op de 29e editie van het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) zijn 297 documentaires te zien. Hiervan gaan er 102 in wereldpremière. Op het programma staan 44 Nederlandse titels.

Door ANP - 10-10-2016, 10:55 (Update 10-10-2016, 10:55)

De organisatie moest dit jaar een keuze maken uit 3495 inzendingen. Het IDFA vindt plaats van 16 tot en met 27 november op diverse locaties in Amsterdam. De winnaars van de verschillende competities worden op woensdag 23 november bekendgemaakt.

De Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa stelt dit keer de top tien samen. Van zijn werk is op het festival ook een overzicht te zien. Verder zijn er speciale programma's over bijvoorbeeld montage van documentaires en over racisme, waarbij de 7,5 uur durende documentaireserie O.J.: Made in America (VS, 2016) wordt getoond. Deze gaat over de roemruchte rechtszaak tegen de van moord verdachte O.J. Simpson tegen de achtergrond van decennialang politiegeweld tegen zwarte inwoners van Los Angeles.