ANP Johan Cruijff twee keer in Boeken Top 10

AMSTERDAM - Mijn verhaal van Johan Cruijff - in de paperback-editie - komt nieuw binnen op nummer een in de Boeken Top 10. De overleden voetbalvedette staat met de hardcoverversie van zijn boek ook op nummer zes in de lijst met bestverkochte boeken van Nederland.

Door ANP - 12-10-2016, 14:18 (Update 12-10-2016, 14:18)

Ook op de tweede positie in de top 10 is deze week een nieuwkomer te vinden, namelijk Floor Rieder met Waar is Ludwig? Michiel van Egmond is met zijn boek De wereld volgens Gijp gezakt van de eerste positie naar de vijfde.

Marianne Busser en Ron Schröder nemen met Opa en oma Oelewapper de derde plek in van de bestsellerlijst en komen met een tweede boek, De keutelkampioen, nieuw binnen in de Top 10 en op de achtste plek.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1 (-) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal (paperback)

2 (-) Floor Rieder - Waar is Ludwig?

3 (9) Marianne Busser & Ron Schröder - Opa en oma Oelewapper

4 (7) Vivian den Hollander en Dagmar Stam - Naar oma en opa Pannenkoek

5 (1) Michel van Egmond - De wereld volgens Gijp

6 (-) Johan Cruijff - Johan Cruijff. Mijn verhaal (hardback)

7 (5) Rachel Renée Russel - Dagboek van een muts 10. Puppy love

8 (32) Marianne Busser & Ron Schröder - De keutelkampioen

9 (8) Martine Bijl - Hindergroen

10 (6) Simone van der Vlugt - Toen het donker werd