Onverwacht kookboek van Salvador Dali

ANP Onverwacht kookboek van Salvador Dali

LONDEN - Met het penseel kwam Salvador Dali al eens tot de doeken Kreefttelefoon en Zelfportret met gegrilde bacon. Het was bijna vergeten dat de koning van het surrealisme ook met potten en pannen goed uit de weg kon. In november is onverwacht 'het gulle en erotische' kookboek Les Diners de Gala verkrijgbaar.

Door ANP - 12-10-2016, 17:36 (Update 12-10-2016, 17:36)

Het receptenboek van Dali (1904-1989) was eigenlijk vergeten, want het verscheen 43 jaar geleden al eens in een piepkleine oplage van vierhonderd stuks. Verzamelaars tellen daar nu aanzienlijke sommen voor neer. Het boek telt 136 recepten van Dali en zijn vrouw Gala. Ze zijn ondergebracht in hoofdstukken als Deoxyribonucleic Atavism, dat gewoon over groentegerechten gaat, en Prime Lilliputian malaises, dat vleesgerechten als onderwerp heeft.

Hoewel het boek pas vanaf 20 november verkrijgbaar is, spreekt uitgever Amazon nu al van een bestseller. Dat heeft vooral ook te maken met de illustraties van Dali en de foto's van de auteur naast zijn gerechten.