Acteur Jon Voight staat achter Trump

LOS ANGELES - Niet iedere bekende Amerikaan heeft het helemaal gehad met Donald Trump. De Republikeinse presidentskandidaat heeft nog wel degelijk fans van naam. Acteur Jon Voight bijvoorbeeld. Die stelde zich donderdag in een filmpje op internet pal achter Trump op en pakte Hillary Clinton en collega Robert de Niro aan.

Door ANP - 14-10-2016, 9:45 (Update 14-10-2016, 9:45)

De Democratische gegadigde voor het Witte Huis heeft volgens de 77-jarige filmster, die schitterde in onder meer 'Coming Home' en 'Asphalt Cowboy', ,,bloed aan haar handen en wil conservatieve stemmen verbannen uit de media''. De Niro (73), die het waagde Trump te beledigen in een videoclip, deugt volgens Voight ook voor geen meter. ,,Robert de Niro is een miljonair, zoals zo veel Hollywoodsterren die op Clinton stemmen. Ze hebben geen enkele tolerantie ten opzichte van mensen met een andere mening.''

Nee, dan toch liever Trump. ,,Hij gaat ons Amerika redden en zal het op zeker weer een groot land maken'', aldus de Oscar-winnende vader van Angelina Jolie.