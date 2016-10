Actrice Jean Alexander (90) overleden

LONDEN - De Engelse actrice Jean Alexander is vrijdag op negentigjarige leeftijd in Southport overleden. Bij de televisiekijkers was ze voor alles bekend als de scherp van de tongriem gesneden Hilda Ogden uit de tv-serie Coronation Street.

Door ANP - 15-10-2016, 10:38 (Update 15-10-2016, 10:38)

Alexander speelde de huisvrouw Hilda - met krulspelden in en hoofddoek om - van 1964 tot 1987. De actrice wordt algemeen beschouwd als het meest iconische karakter uit de inmiddels 56-jarige geschiedenis van de serie.

Na Coronation Street speelde ze gedurende 22 jaar de rol van Auntie Wainwright in de komische tv-serie Last of the Summer Wine. Jean Hodgkinson, zoals ze eigenlijk heette, speelde daarnaast nog enkele filmrollen.