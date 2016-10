Marnix Kappers begraven

AMSTERDAM - Familie, vrienden en bekenden hebben zaterdag afscheid genomen van acteur Marnix Kappers. Na een herdenkingsbijeenkomst in De Rode Hoed, is hij in besloten kring begraven op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. De 73-jarige Kappers stierf afgelopen maandag.

Door ANP - 15-10-2016, 16:28 (Update 15-10-2016, 16:28)

De acteur werd vooral bekend door zijn rol als Neef Herbert in het NCRV-televisieprogramma De Familie Knots (met Hetty Heyting) als presentator van Knoop in je Zakdoek (met Sylvia Millecam). Hij werkte onder meer bij Wim Kan en de cabaretgezelschappen Lurelei en van Ivo de Wijs. Zijn laatste grote rollen speelde hij (naast Jasperina de Jong en Jenny Arean) in de Harry Bannink/Annie Schmidt-musical Heerlijk duurt het Langst en in de hommage aan Friso Wiegersma: Telkens weer het Dorp. In 2009 stopte hij met optreden.

Kappers was zeer aangeslagen door de dood van zijn partner in 2013 en kampte met ernstige en toenemende gezondheidsproblemen. Daardoor besloot hij volgens zijn familie ,,nieuwe slagen van het noodlot niet langer lijdzaam af te wachten''.