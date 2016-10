Op muzikale reis met Tiersen

AMSTERDAM - De natuurgeluiden van het Bretonse eiland Quessant nam de Franse componist Yann Tiersen (1970) mee naar de piano-opnames in de Abbey Road Studios om ze samen te laten vloeien tot zijn negende album ’Eusa’. Afgelopen zaterdag nam hij een vol Carré mee op muzikale rondreis naar zijn thuisplaats.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 17-10-2016, 9:32 (Update 17-10-2016, 9:32)

Eiland Quessant inspireert componist tot tien solo stukken voor piano

„Onze plaats in de wereld bepaalt – meer dan wat dan ook – wie we zijn. En om te ontdekken wie ik ben, moest ik meer weten van mijn eigen woonplek”, licht de componist het idee voor zijn muzikale landkaart toe.

Opgegroeid in Bretagne, bekend geworden door onder andere de filmmuziek voor ’Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’ (2001) en ’Good bye, Lenin!’ (2003), leeft hij nu een teruggetrokken en sober leven op het eiland Ouessant dat nog geen zestien vierkante kilometer telt en waar slechts een kleine duizend mensen wonen. De ruige natuur, de minimalistische muziek: het is voor Tiersen een vlucht uit de drukke maatschappij. Zijn album Eusa – de Bretonse naam voor het eiland Ouessant – moet die boodschap uitdragen. „Met de muziek hoop ik mensen met de natuur te verbinden. De oplossing om te kunnen vechten tegen deze drukke en kapitalistische wereld is om je focus te verleggen op de duurzaamheid van de natuur. Dat maakt ons sterker. Eigenlijk is de natuur overal, maar we zien het alleen niet altijd.” Natuur en muziek zijn voor Tiersen onlosmakelijk met elkaar verbonden: „De natuur heeft geen taal, geen communicatie nodig. De natuur is de natuur zelf, net zoals muziek de muziek zelf is.”

Bladmuziek

Aanvankelijk was Tiersen alleen van plan een pianoboek uit te geven met bladmuziek voor tien solostukken. Het delen van zijn muziek en het aanmoedigen om zelf achter de piano te kruipen daarmee op mentale reis te gaan, typeert de Fransman. Dat hij zijn muziek nog wel eens in verschillende uitvoeringen terug hoort, doet daar geen afbreuk aan. Integendeel. „Ik speel slechts mijn eigen versie en nodig mensen uit om hun eigen versie te spelen. En natuurlijk, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Alleen door mijn muziek te delen, kan ik mensen meenemen op reis door mijn persoonlijke omgeving.” Voor Tiersen, wiens handen moeiteloos over de toetsen dansen alsof er geen techniek bij kijken komt, is het een vanzelfsprekendheid: speelt hij Eusa, dan ís hij op Eusa. Zit hij fysiek achter de piano, dan is hij mentaal op reis. Al zijn alle composities van geografische coördinaten voorzien, het pianoboek is overigens geen uitnodiging om de reis naar het eiland letterlijk te maken. Lachend: „Het gaat om de imaginaire reis. Ik hoop niet dat de mensen echt naar Eusa komen. Dat lijkt me veel te druk worden.”

Dan is daar zijn optreden in Carré. Tot twee keer toe zit de zaal vol met pianominnend publiek. Met een bescheiden knikje naar de luid applaudisserende luisteraars neemt hij plaats achter de vleugel. Stilte zwelt aan. De band met geluidsopnames van het eiland gaat lopen en dan slaat hij de eerste pianotoets aan. Om ononderbroken de muzikale reis over het eiland af te leggen. Van een lieflijk arcadië met opgewekt kwetterende vogels tot het zwaar stemmig klotsen van de zee met op de achtergrond de in mineur krijsende meeuwen. Elke plek wordt met de andere verbonden door een improviserend gespeeld pad. Speels en in slingerend legato of juist in stapsgewijs staccato. Wanneer de reis voltooid is, volgt een improviserend deel van het concert van deze multi-instrumentalist. Opvallend genoeg wordt het publiek geen enkel moment toegesproken. Alleen een bescheiden bedankje voor het uitbundige applaus klinkt als slotakkoord. De uitvoering past bij zijn persoonlijke opvatting: de muziek heeft de taal niet nodig. Ook niet in Carré.