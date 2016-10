Jubileumfestijn Sesamstraat gaat langer door

HILVERSUM - Het jubileumfeest van Sesamstraat in Beeld en Geluid in Hilversum is met een week verlengd. Ouders en kinderen kunnen tot en met zaterdag 29 oktober het veertigjarig bestaan van het tv-programma meevieren. Dat heeft Beeld en Geluid donderdag gemeld. Vooral kinderen uit het zuidelijke deel van Nederland zullen ervan kunnen profiteren, aangezien zij in die week herfstvakantie heben.

Het feestprogramma in het media-instituut stond eigenlijk alleen gepland voor de eerste week van de herfstvakantie, die geldt voor de regio's noord en midden. In die week trok het Sesamstraat-spektakel 7000 bezoekers.

Kinderen kunnen op de foto met hoofdrolspelers Bert en Ernie, Pino, Tommie en Elmo, ze kunnen knutselen en zich laten schminken en er wordt voorgelezen. Ook draait de nieuwe NTR-film 'Sesamstraat viert feest!', waarin populaire scènes uit veertig jaar Sesamstraat te zien zijn.