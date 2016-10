Hollandse meesters terug uit Boedapest

HAARLEM - Meer dan tachtig Hollandse schilderijen en tekeningen uit het Szépmuvészeti Múzeum in Boedapest komen voor enige tijd terug naar Nederland. Vanaf 12 november zijn ze te zien in het Frans Hals Museum in Haarlem. Ze moesten toch ergens anders onder dak, want het museum in Boedapest wordt stevig verbouwd.

Door ANP - 21-10-2016, 11:10 (Update 21-10-2016, 11:20)

Volgens het Frans Hals Museum is het Szépmuvészeti Múzeum voor velen een ,,onontdekte parel''.

Onder de werken die komen logeren zijn twee portretten onbekende mannen van de hand van Hals zelf, tekeningen van Rembrandt en Karel van Mander en schilderijen van Jan Steen, Jacob van Ruisdael, Hendrick Avercamp, Jan Lievens, Anthony van Dyck, Gerard Dou, Hendrick Avercamp, Pieter Saenredam en Peter Paul Rubens.

Op de tentoonstelling komt ook werk Haarlemse kunstenaars die niet vertegenwoordigd zijn in de collectie van het Frans Hals Museum, zoals Willem Buytewech en Dirck Bleker.