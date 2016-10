Jacht op rauwe kunst in China

Foto Maarten Berk Neuzen tussen het kunstbezit van uitgever Zhang Tianzhi Bekijk Fotoserie

HAARLEM/NANJING - Op straat in de oude, deels gerestaureerde, Ming-stad Nanjing praat museoloog Hans Looijen honderduit. De directeur van het Dolhuys in Haarlem en het Outsider Art Museum in Amsterdam vertelt zijn reisgenoten over de massamoord en de vernielingen aangericht door de Japanners in deze stad.

Door Jaap Timmers - 21-10-2016, 14:33 (Update 21-10-2016, 14:43)

Looijen en zijn medewerkers richten een tentoonstelling in van Nederlandse outsiderkunstenaars pal naast het keizerlijke paleis. Ze bezoeken ateliers en ontmoeten verzamelaars in de hoop de eigen kunstcollectie te verrijken met Chinese schatten.

Deze zoektocht zal aan...